Певец Стас Пьеха ушёл в депрессию из-за коронавируса

Певец Стас Пьеха признался, что после перенесённого коронавируса столкнулся не только с физическими, но и с психологическими последствиями. У артиста началась депрессия.

Певец Стас Пьеха — о депрессии из-за коронавируса. Видео © Telegram/«Звездач»

Сейчас исполнитель хита «Она не твоя» чувствует себя лучше и постепенно возвращается в светскую жизнь. Перед показом фильма «Стоп, ночь» Стас рассказал о депрессии, с которой ему пришлось столкнуться после болезни. Пьеха также признался, что нашёл спасение в музыке, а также в посещении амбулаторных групп.

«Это очень помогает. По крайней мере, ты понимаешь, что ты не один, кому плохо», — посмеялся певец.