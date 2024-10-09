Певец Стас Пьеха ушёл в депрессию из-за коронавируса
Певец Стас Пьеха. Фото © VK / Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха признался, что после перенесённого коронавируса столкнулся не только с физическими, но и с психологическими последствиями. У артиста началась депрессия.
Певец Стас Пьеха — о депрессии из-за коронавируса. Видео © Telegram/«Звездач»
Сейчас исполнитель хита «Она не твоя» чувствует себя лучше и постепенно возвращается в светскую жизнь. Перед показом фильма «Стоп, ночь» Стас рассказал о депрессии, с которой ему пришлось столкнуться после болезни. Пьеха также признался, что нашёл спасение в музыке, а также в посещении амбулаторных групп.
«Это очень помогает. По крайней мере, ты понимаешь, что ты не один, кому плохо», — посмеялся певец.
Однако психологические проблемы Стас испытывал и раньше. Так, Пьеха делился, что не может смотреть на себя в зеркало больше 30 секунд. Артист также назвал свою профессию «омерзительной». Психолог считает, что многие комплексы у Стаса появились из-за матери и бабушки.