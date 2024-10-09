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9 октября, 12:48

Певец Стас Пьеха ушёл в депрессию из-за коронавируса

Певец Стас Пьеха. Фото © VK / Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха. Фото © VK / Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха признался, что после перенесённого коронавируса столкнулся не только с физическими, но и с психологическими последствиями. У артиста началась депрессия.

Певец Стас Пьеха — о депрессии из-за коронавируса. Видео © Telegram/«Звездач»

Сейчас исполнитель хита «Она не твоя» чувствует себя лучше и постепенно возвращается в светскую жизнь. Перед показом фильма «Стоп, ночь» Стас рассказал о депрессии, с которой ему пришлось столкнуться после болезни. Пьеха также признался, что нашёл спасение в музыке, а также в посещении амбулаторных групп.

«Это очень помогает. По крайней мере, ты понимаешь, что ты не один, кому плохо», — посмеялся певец.

Стас Пьеха признался, что после отказа от алкоголя перестал думать о смерти
Стас Пьеха признался, что после отказа от алкоголя перестал думать о смерти

Однако психологические проблемы Стас испытывал и раньше. Так, Пьеха делился, что не может смотреть на себя в зеркало больше 30 секунд. Артист также назвал свою профессию «омерзительной». Психолог считает, что многие комплексы у Стаса появились из-за матери и бабушки.

Алена Пенчугина
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