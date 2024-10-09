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9 октября, 12:25

Юлит и злится: Психолог назвала простой способ вычислить, что ребёнок прогуливает школу

Психолог Аныкина: Вопросы об учёбе чаще злят детей, которые прогуливают школу

Родителям подсказали, как на раз-два вычислить, ходит ребёнок в школу или нет. Так, например, будут злить вопросы об уроках и успеваемости, рассказала детский психолог Александра Аныкина в беседе с NEWS.ru.

«В случае прогулов ребёнок, скорее всего, будет раздражаться в ответ на ваши вопросы о школе. Если он врёт родителям, значит, уже понимает, что сделал что-то нехорошее. А значит, он будет избегать этих разговоров, юлить, вилять и злиться», — поясняла эксперт.

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По её словам, крайне важно не устраивать допросов с пристрастием ребёнку. Следует помнить, что не каждый школьник захочет искренне делиться своими делами, даже если он не сделал ничего плохого. Поэтому папам и мамам важно выделять время каждый день для общения с сыном или дочерью, спрашивать в деталях, как прошёл день. Так у ребёнка сформируется привычка рассказывать родителям о себе. В таком случае заметить прогулы и прочие проблемы будет легче.

Чтобы ребёнок шёл на уроки активным и полным сил, необходимо обеспечить ему правильный завтрак. Для хороших результатов в учёбе необходимы белок и сложные углеводы с утра. Отлично подойдёт творог, который можно есть в чистом виде или готовить сырники. Также можно давать яйца. Сложные углеводы в утреннем рационе школьника будут стимулировать умственную деятельность. Это может быть каша из цельной крупы с грецкими орехами, ягодами или фруктами. А вот булочек, снеков и сладкого следует избегать.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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