«Украинская правда» заявила, что офис Зеленского оказывает давление на редакцию

«Украинская правда» обвинила офис Владимира Зеленского в систематическом давлении на СМИ и попытках влиять на редакционную политику. Об этом говорится в опубликованной на сайте издания колонке.

«Мы хотим привлечь внимание коллег, партнёров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое офис [Зеленского] осуществляет на редакцию и отдельных журналистов «Украинской правды», — сказано в публикации.

Издание утверждает, что ОП на постоянной основе блокирует общение представителей власти с журналистами «Украинской правды», а также оказывает давление на сотрудничающий с изданием бизнес, чтобы лишить его доходов от рекламы. Кроме того, сам Зеленский позволяет себе «откровенно эмоциональные» реплики в адрес сотрудников «Украинской правды» во время прямых эфиров.

Издание назвало действия ОП попыткой вмешательства в редполитику и пообещало публично освещать подобные попытки на международном уровне.