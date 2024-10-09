«Украинская правда» заявила, что офис Зеленского оказывает давление на редакцию
«Украинская правда» обвинила офис Владимира Зеленского в систематическом давлении на СМИ и попытках влиять на редакционную политику. Об этом говорится в опубликованной на сайте издания колонке.
«Мы хотим привлечь внимание коллег, партнёров и международных организаций к длительному и системному давлению, которое офис [Зеленского] осуществляет на редакцию и отдельных журналистов «Украинской правды», — сказано в публикации.
Издание утверждает, что ОП на постоянной основе блокирует общение представителей власти с журналистами «Украинской правды», а также оказывает давление на сотрудничающий с изданием бизнес, чтобы лишить его доходов от рекламы. Кроме того, сам Зеленский позволяет себе «откровенно эмоциональные» реплики в адрес сотрудников «Украинской правды» во время прямых эфиров.
Издание назвало действия ОП попыткой вмешательства в редполитику и пообещало публично освещать подобные попытки на международном уровне.
Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что несдержанные западными партнёрами обещания поставили Зеленского в крайне тяжёлое положение. По его словам, теперь лидер киевского режима готов пойти на что угодно, чтобы выглядеть так, будто он контролирует ситуацию. Примером тому является отчаянный план победы его сочинения, который полностью уповает на помощь Запада.
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