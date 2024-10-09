На Урале в честь героев СВО заложили первый камень будущей соборной мечети

В Екатеринбурге заложили первый камень соборной мечети. Объект назовут в честь героев СВО. В церемонии поучаствовали глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, муфтии регионов, участники СВО мусульманского вероисповедания, представители Екатеринбургской митрополии и прихожане уральских мечетей.

«Сегодня мы собрались здесь, в Екатеринбурге, и принимаем участие в богоугодном деле — в закладке камня строительства комплекса мечети, посвящённой военнослужащим... Россия во главе нашего руководителя и национального лидера громко заявила миру о том, что так жить нельзя: что международное право не работает, что нет уважения к культурам других народов, что жёстко навязываются чуждые для нас либеральные, сатанистские идеологии», – сказал присутствующим Крганов.

На данный момент в городе есть всего две-три мечети, а остальное — это скромные молельные комнаты. По словам главы Духовного собрания, стройка рассчитана на три-пять лет. В мечеть смогут приходить несколько сотен верующих. Проект станет не только памятником, но и символом стойкости и веры в будущее.

«Возможности скромные, но стараться будем, первый этап – это будет маленький молельный домик. У нас уже есть желающие помочь в строительстве», – добавил Крганов, передаёт его слова РИА «Новости».