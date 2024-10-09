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9 октября, 13:08

59-летний пилот «Турецких авиалиний» умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

Капитан-пилот «Турецких авиалиний» скончался во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Самолёт пришлось экстренно сажать в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель авиакомпании в соцсети Х.

Известно, что Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полёта. Вмешались находящиеся на борту врачи, но их манипуляции результатов не дали, после чего экипаж принял решение об экстренной посадке. К сожалению, капитан скончался ещё до приземления в Нью-Йорке.

По словам представителя авиакомпании, перед полётом Пехливан прошёл все необходимые обследования и без проблем был допущен к работе. Теперь экспертам предстоит выяснить причину его смерти. Лётчику было 59 лет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пассажирка самолёта Москва — Екатеринбург умерла после посадки в Казани. Экстренная медицинская помощь ей понадобилась после того, как она резко почувствовала себя плохо. Однако после приземления медикам оставалось только констатировать смерть девушки. В происшествии разбирается СК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Atakan Divitlioglu

Александра Мышляева
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