59-летний пилот «Турецких авиалиний» умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

Капитан-пилот «Турецких авиалиний» скончался во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Самолёт пришлось экстренно сажать в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель авиакомпании в соцсети Х.

Известно, что Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полёта. Вмешались находящиеся на борту врачи, но их манипуляции результатов не дали, после чего экипаж принял решение об экстренной посадке. К сожалению, капитан скончался ещё до приземления в Нью-Йорке.

По словам представителя авиакомпании, перед полётом Пехливан прошёл все необходимые обследования и без проблем был допущен к работе. Теперь экспертам предстоит выяснить причину его смерти. Лётчику было 59 лет.