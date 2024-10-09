Минсельхоз допустил повышение пошлины на импорт цветов из недружественных стран

В случае необходимости импортная пошлина на цветы из недружественных стран может возрасти. Об этом сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут во время заседания Совета федерации.

«Есть ещё внешние меры поддержки. С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. Если мы поймём, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы её увеличим. И здесь дальше будем смотреть ещё на возможности введения таких же пошлин», — заявила министр.

По её словам, приблизительно 19% цветов поставлялись на рынок РФ из недружественных государств, с чем и связаны введённые летом ограничения. Минсельхоз будет регулировать ситуацию, двигаясь поступательно, чтобы российский рынок был обеспечен всем необходимым для садоводов.