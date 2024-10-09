Минсельхоз допустил повышение пошлины на импорт цветов из недружественных стран
В случае необходимости импортная пошлина на цветы из недружественных стран может возрасти. Об этом сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут во время заседания Совета федерации.
«Есть ещё внешние меры поддержки. С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. Если мы поймём, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы её увеличим. И здесь дальше будем смотреть ещё на возможности введения таких же пошлин», — заявила министр.
По её словам, приблизительно 19% цветов поставлялись на рынок РФ из недружественных государств, с чем и связаны введённые летом ограничения. Минсельхоз будет регулировать ситуацию, двигаясь поступательно, чтобы российский рынок был обеспечен всем необходимым для садоводов.
Ранее глава Минсельхоза прокомментировала рост цен на красную икру. Оксана Лут объяснила, что на ситуацию влияет цикличное снижение объёма вылова лососёвых. По её словам, спада стоимости можно ожидать в 2025 году.
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