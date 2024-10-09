Россиянам объяснили, почему растут цены на кофе

Кофе в последнее время стремительно дорожает. Рост цены ключевого элемента утреннего ритуала для многих людей объясняется высокими стоимостями двух основных видов кофе — арабики и робусты, сообщил в беседе с Life.ru генеральный директор «Российской ассоциации производителей чая и кофе» Рамаз Чантурия.

По словам эксперта, как и когда компании будут пересматривать отпускные цены, сказать сложно, потому что у каждой фирмы своя экономическая ситуация, свои запасы и контракты по старым ценам.

У каждой компании своя экономическая реальность, поэтому пересмотр цены зависит от их возможностей и положения предприятия. С очевидностью можно говорить, что себестоимость производства всех видов кофе растёт. Это связано с высокими стоимостями двух основных видов кофе — арабики и робусты, их стоимость на бирже сейчас очень высокая, поэтому себестоимость увеличивается. Рамаз Чантурия Гендиректор «Росчайкофе»

Специалист указал, что ситуация с розничными ценами никак напрямую не связана с производителями, так как их устанавливает конкретный магазин. Чантурия указал, что у магазинов сейчас довольно-таки высокие наценки на кофе. Будут ли они компенсировать рост цен снижением своих наценок, эксперт сказать затруднился.

«Но при этом ещё раз подчеркну, что себестоимость производства кофе у всех производителей растёт. Связано это с теми сложностями, которые наблюдаются на мировом рынке с производством кофе. Ну и, соответственно, баланс спроса и предложения тянется наверх и приводит к пересмотру себестоимости производства, потому что стоимость сырья повышается», — сказал эксперт.

Чантурия считает, что россиянам не придётся отказывать от чего-либо — и «Арабика», и «Робуста» будут поставляться на российский рынок. Он выразил надежду, что потребление сохранится на прежнем уровне, хотя и есть прогнозы о снижении из-за роста цен.