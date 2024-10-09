Оверчук объяснил Life.ru, почему политики до сих пор используют показатели в долларах
Оверчук: Политики используют показатели в долларах для удобства других стран
Политики до сих пор используют показатели в долларах, несмотря на то, что всё больше расчётов идёт в межнациональных валютах, поскольку некоторым странам привычнее слышать такие значения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе со специальный корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.
Оверчук рассказал Life.ru, почему политик используют цифры в долларах. Видео © Life.ru
«Мы стараемся и так, и так. Понятно, что на сегодняшний день (использование значений в долларах, — Прим. Life.ru) привычнее некоторым странам слышать. Если вы внимательно следите за выступлениями, то, как правило, употребляются расчёты в рублях», — отметил Оверчук.
А ранее российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, заявил, что в коммерческих операциях между странами — участниками СНГ доля национальных валют смогла превысить 85 процентов. Он отметил, что общими усилиями содружества создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Кроме того, по его словам, расширяется использование во взаимных расчётах национальных валют.
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