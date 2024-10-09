Оверчук объяснил Life.ru, почему политики до сих пор используют показатели в долларах

Политики до сих пор используют показатели в долларах, несмотря на то, что всё больше расчётов идёт в межнациональных валютах, поскольку некоторым странам привычнее слышать такие значения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе со специальный корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

Оверчук рассказал Life.ru, почему политик используют цифры в долларах. Видео © Life.ru

«Мы стараемся и так, и так. Понятно, что на сегодняшний день (использование значений в долларах, — Прим. Life.ru) привычнее некоторым странам слышать. Если вы внимательно следите за выступлениями, то, как правило, употребляются расчёты в рублях», — отметил Оверчук.