Появилось фото мужчины, который пытался устроить теракт в Смоленске

Появилось фото мужчины, который хотел устроить теракт в Смоленске, его публикует SHOT. Злоумышленником оказался 30-летний житель Тверской области Дмитрий Д. Он пытался пронести СВУ в здание регионального управления МВД.

Террорист, пытавшийся взорвать здание УМВД в Смоленской области. Фотография © SHOT

При задержании он был ранен, а двое полицейских получили контузию. Угрозы их жизням, нет, сообщили в пресс-службе смоленского МВД.

«Сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя чётко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает», — сказано в публикации.