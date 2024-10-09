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9 октября, 14:16

Появилось фото мужчины, который пытался устроить теракт в Смоленске

МВД: Жизням полицейских, задержавших террориста в Смоленске, ничего не грозит

Появилось фото мужчины, который хотел устроить теракт в Смоленске, его публикует SHOT. Злоумышленником оказался 30-летний житель Тверской области Дмитрий Д. Он пытался пронести СВУ в здание регионального управления МВД.

Террорист, пытавшийся взорвать здание УМВД в Смоленской области. Фотография © SHOT

Террорист, пытавшийся взорвать здание УМВД в Смоленской области. Фотография © SHOT

При задержании он был ранен, а двое полицейских получили контузию. Угрозы их жизням, нет, сообщили в пресс-службе смоленского МВД.

«Сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя чётко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает», — сказано в публикации.

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Напомним, что УФСБ по Смоленской области предотвратило теракт в здании областного УМВД, куда 30-летний мужчина хотел пронести СВУ. В отношении 30-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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