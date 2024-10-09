Гонорары весьма скромные: Стало известно, сколько получает Серов за один концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар Александра Серова. В отличие от многих других звёзд российской эстрады, которые берут за один концерт миллионы, запросы у певца оказались весьма скромные.

«Гонорар Александра Серова достаточно приемлемый, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Это за концерт в Москве, возможно, в регионах другие цифры. Есть колебания», – поделился Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

Продюсер высказался и о характере исполнителя хита «Я люблю тебя до слёз». Дворцов заявил, что артист очень вспыльчивый. Однако для творческих натур, к каким относится Серов, это нормально.

«Он лояльный, всегда идёт на контакт. Может быть конфликтным, но не скандалист. Бывает такое», – объяснил шоумен.