Гонорары весьма скромные: Стало известно, сколько получает Серов за один концерт
Продюсер Дворцов: Серов берёт за выступление от 200 до 500 тысяч рублей
Александр Серов. Обложка © alexander-serov.ru
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар Александра Серова. В отличие от многих других звёзд российской эстрады, которые берут за один концерт миллионы, запросы у певца оказались весьма скромные.
«Гонорар Александра Серова достаточно приемлемый, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Это за концерт в Москве, возможно, в регионах другие цифры. Есть колебания», – поделился Дворцов в беседе с порталом «Страсти».
Продюсер высказался и о характере исполнителя хита «Я люблю тебя до слёз». Дворцов заявил, что артист очень вспыльчивый. Однако для творческих натур, к каким относится Серов, это нормально.
«Он лояльный, всегда идёт на контакт. Может быть конфликтным, но не скандалист. Бывает такое», – объяснил шоумен.
Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорары и райдер Надежды Бабкиной. Она может брать от трёх до семи миллионов рублей за один концерт в зависимости от мероприятия и площадки. В райдер народной артистки РФ входят чёрный и зелёный чай, алкоголя и закусок среди требований нет.