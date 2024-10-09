15 коллективов вышли в финал театрального фестиваля «Точка А». Победители станут известны 11 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив.

Театральный фестиваль «Точка А». Фото © VK / Президентский фонд культурных инициатив

«За победу боролись 10 коллективов из профильных театральных учебных заведений и 5 студенческих любительских театров России. Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На фестивальную сцену вышли театры из Екатеринбурга, Воронежа, Саратова, Рязани, Иркутска, Татарстана, Москвы», — говорится в сообщении.

Театральный фестиваль «Точка А». Фото © VK / Президентский фонд культурных инициатив

В состав экспертной комиссии фестиваля вошли именитые представители культуры и искусства, возглавляемые ректором ГИТИСа, заслуженным деятелем искусств России Григорием Заславским.

«Точка А» — это первый в России открытый студенческий театральный фестиваль, который собирает на одной сцене студентов театральных вузов и учащихся из непрофильных заведений. Идея проведения конкурса принадлежит ректору ВГИКа Владимиру Малышеву, а название символизирует начальную стадию пути участников и их возможность проявить себя.