Байден покрыл матом Обаму из-за Путина

Президент США Джо Байден нелестно отзывался о других политиках, в частности другом американском лидере Бараке Обаме и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом в своей новой книге «Война» пишет Боб Вудворд, известный расследованием, которое привело к Уотергейтскому скандалу.

«Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьёзно», — заявил Байдена одному из своих близких друзей, пишет Вудворд.

Напомним, что Обама был президентом США с 2009 по 2017 год, а Байден занимал при нём пост вице-президента.

Журналист добавил, что весной этого года Байден нелицеприятно высказался о Нетаньяху, окрестив его «сукиным сыном» и «плохим парнем». Недовольство главы Белого дома вызвали постоянные заявления израильского премьера о желании убить всех членов палестинского радикального движения ХАМАС. Американский политик счёл это невозможным и пригрозил Нетаньяху остановить поставки оружия.