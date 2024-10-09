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9 октября, 14:52

Байден покрыл матом Обаму из-за Путина

Журналист Вудворд: Байден обматерил Обаму за политику по Украине в 2014 году

Джо Байден и Барак Обама. Обложка © ТАСС / Zuma

Джо Байден и Барак Обама. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден нелестно отзывался о других политиках, в частности другом американском лидере Бараке Обаме и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом в своей новой книге «Война» пишет Боб Вудворд, известный расследованием, которое привело к Уотергейтскому скандалу.

«Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьёзно», — заявил Байдена одному из своих близких друзей, пишет Вудворд.

Напомним, что Обама был президентом США с 2009 по 2017 год, а Байден занимал при нём пост вице-президента.

Журналист добавил, что весной этого года Байден нелицеприятно высказался о Нетаньяху, окрестив его «сукиным сыном» и «плохим парнем». Недовольство главы Белого дома вызвали постоянные заявления израильского премьера о желании убить всех членов палестинского радикального движения ХАМАС. Американский политик счёл это невозможным и пригрозил Нетаньяху остановить поставки оружия.

Журналист Вудворд: Байден в личных беседах оскорблял Путина и Нетаньяху
Журналист Вудворд: Байден в личных беседах оскорблял Путина и Нетаньяху

Напомним, Байден в последние годы часто распускает язык. Так, в марте 2022 года он заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «военным преступником». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой, а также напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей.

Никита Никонов
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