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8 октября, 22:43

Журналист Вудворд: Байден в личных беседах оскорблял Путина и Нетаньяху

Президент США Джо Байден в личных беседах оскорблял других мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге под названием «Война», передаёт CNN.

Так, например, вскоре после начала российской военной операции на Украине Байден заявил своим советникам в Овальном кабинете, что «Путин — это зло».

«Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла», — заявил американский лидер, слова которого приводит Вудворд.

Смысла нет: В Совфеде предсказали итоги возможной встречи Путина и Байдена в Рио-де-Жанейро
Смысла нет: В Совфеде предсказали итоги возможной встречи Путина и Байдена в Рио-де-Жанейро

Российский лидер был не единственной целью оскорблений Байдена. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху американский президент называл «сукиным сыном» и «плохим парнем» после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Прошлого оппонента на выборах Дональда Трампа глава Белого дома и вовсе окрестил «грёбанным уродом».

К слову, Байден уже несколько раз оскорблял Владимира Путина. Президент США назвал российского лидера «кровожадным безумцем» на конференции после саммита НАТО.

Обложка ©

flickr / Todd Jacobucci

Артём Гапоненко
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