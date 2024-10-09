Журналист Вудворд: Байден в личных беседах оскорблял Путина и Нетаньяху
Президент США Джо Байден в личных беседах оскорблял других мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге под названием «Война», передаёт CNN.
Так, например, вскоре после начала российской военной операции на Украине Байден заявил своим советникам в Овальном кабинете, что «Путин — это зло».
«Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла», — заявил американский лидер, слова которого приводит Вудворд.
Российский лидер был не единственной целью оскорблений Байдена. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху американский президент называл «сукиным сыном» и «плохим парнем» после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Прошлого оппонента на выборах Дональда Трампа глава Белого дома и вовсе окрестил «грёбанным уродом».
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