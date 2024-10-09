Журналист Вудворд: Байден в личных беседах оскорблял Путина и Нетаньяху

Президент США Джо Байден в личных беседах оскорблял других мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге под названием «Война», передаёт CNN.

Так, например, вскоре после начала российской военной операции на Украине Байден заявил своим советникам в Овальном кабинете, что «Путин — это зло».

«Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла», — заявил американский лидер, слова которого приводит Вудворд.