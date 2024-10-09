«Деградация»: Российский учёный в пух и прах раскритиковал вручение Нобелевки по физике

Российский учёный и IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович раскритиковал выбор лауреатов Нобелевской премии по физике 2024 года. Он заявил, что открытие Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона относится к математике, однако в этой области награда не предусмотрена.

«То, что премию за машинное обучение присудили в категории физики, свидетельствует о дальнейшей деградации Нобелевской премии. Это некий нонсенс», — заявил он в беседе с 360.ru.