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9 октября, 16:07

«Деградация»: Российский учёный в пух и прах раскритиковал вручение Нобелевки по физике

Учёный Масалович: Нобелевская премия по физике 2024 года дискредитировала себя

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2024 года. Обложка © ТАСС / EPA

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2024 года. Обложка © ТАСС / EPA

Российский учёный и IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович раскритиковал выбор лауреатов Нобелевской премии по физике 2024 года. Он заявил, что открытие Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона относится к математике, однако в этой области награда не предусмотрена.

«То, что премию за машинное обучение присудили в категории физики, свидетельствует о дальнейшей деградации Нобелевской премии. Это некий нонсенс», — заявил он в беседе с 360.ru.

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Напомним, Нобелевскую премию по физике в 2024 году получили Джон Гопфилд (Принстонский университет, США) и Джефри Эверест Гинтон (исследователь из Торонто). Награда присуждена за открытия в области машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей. Гопфилд и Гинтон нашли способ обучать ИИ, используя основные законы физики. Работу лауреатов уже активно используют их коллеги, в том числе во время разработки новых материалов с определёнными свойствами.

Алёна Зиновьева
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