Мирра Андреева сенсационно проиграла старшей сестре Эрике, взяв лишь 4 гейма

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (19-я ракетка мира и 16-я сеяная) проиграла своей старшей сестре Эрике (70-я) в 1/16 финала хардового турнира в китайском городе Ухань. Матч завершился со счётом 1:6, 3:6.

20-летняя Эрика Андреева впервые дошла до 1/8 финала турниров WTA 1000. На следующей стадии она сыграет с итальянкой 28-летней итальянкой, третьей сеяной Жасмин Паолини, которая переиграла хозяйку кортов Юань Юэ 6:4, 6:3.

Это был первый матч сестёр Андреевых в основной сетке турниров WTA. В предыдущий раз родные сёстры играли между собой в 2020 году, когда Серена Уильямс из США победила Винус Уильямс 3:6, 6:3, 6:4 в 1/8 финала турнира в Лексингтоне.