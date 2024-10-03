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3 октября, 02:24

Андрей Рублёв признался, что ему угрожала ампутация после US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о серьёзной ситуации, которая произошла с ним после US Open. В интервью BetBoom Tennis спортсмен признался, что всего за несколько часов до азиатской серии турниров ему потребовалась срочная операция, и если бы она не была проведена вовремя, ему могла грозить ампутация.

«После US Open я начал подготовку к турнирам в Китае, и за пару дней до вылета потребовалась операция. Если бы её не сделали в течение первых трёх-четырёх часов, я мог бы потерять конечность. После пяти-шести часов уже началась бы ампутация», — поделился Рублёв.

К счастью, операция прошла успешно, и всё завершилось лучше, чем ожидалось. Теннисист признался, что врачи давали неутешительные прогнозы: предполагалось, что ему придётся месяц провести в постели.

Рублёв травмировал руку ракеткой и проиграл Димитрову в пяти сетах на US Open
Рублёв травмировал руку ракеткой и проиграл Димитрову в пяти сетах на US Open

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет после тяжёлой травмы. Он присутствовал на свадьбе дочери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Анатолий Цейко
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