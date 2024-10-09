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9 октября, 15:55

Синяя сыпь и температура за 40: Менингит за несколько часов унёс жизнь школьницы из Подмосковья

В подмосковном Наро-Фоминске 12-летняя школьница умерла от менингита

В подмосковном Наро-Фоминске скончалась 12-летняя школьница, причиной её смерти стала менингококковая инфекция. Девочка погибла через несколько часов после того, как у неё поднялась температура, сообщает сайт MK.Ru.

Ночью школьница подошла к родителям и сказала, что её трясёт. Выяснилось, что температура у ребёнка поднялась выше 40 градусов. Мама дала ей жаропонижающее, но это не помогло. В итоге родители вызвали скорую помощь. Врачи предположили, что это ОРВИ, сделали укол и уехали. Температура снизилась всего на час, и родителям пришлось отвезти подростка в больницу. К тому времени её тело уже покрылось синей сыпью. Один из врачей заподозрил менингит, и ребёнка перевели в реанимацию. К сожалению, быстроразвивающееся заболевание оказалось фатальным, и девочка скончалась через несколько часов от остановки сердца.

Источник заражения школьницы пока остаётся неизвестным: она не посещала бассейн, не пила сырую воду и не выезжала на отдых в другие регионы. В окружении заболевших также не было. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасной болезни, ученикам её класса и одногруппникам по театральной студии срочно сделали прививки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Светогорске Ленинградской области 14-летняя школьница умерла после трёх дней беспрерывного употребления наркотиков. Точкой невозврата стала болезнь, которая фатальным образом повлияла на ослабший организм ребёнка. Мать девочки рассказала, что на «соли» дочку подсадили в плохой компании. Теперь в деле разбирается полиция.

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Life.ru

Александра Мышляева
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