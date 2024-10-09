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9 октября, 16:29

До 12 лет колонии грозит замначальника центра «Э» по Челябинской области

Заместителю начальника центра «Э» по Челябинской области Александру Калитюку грозит 12 лет колонии за посредничество во взятке в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Заместитель начальника центра «Э» по Челябинской области Александр Калитюк может получить 12 лет колонии. Видео © Telegram/СУ СК России по Челябинской области

По данным следствия, он передал судье 3,5 миллиона рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора, однако на взятке его поймали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В ближайшее время Калитюку изберут меру пресечения.

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Напомним, что заместителя задержали сегодня, 9 октября. Чтобы остановить Александра, пришлось устроить целую городскую погоню вместе со стрельбой. Сначала сотрудники тщательно следили за задержанным, а потом приехали к нему домой, чтобы арестовать. В итоге Калитюк сел в авто и попытался скрыться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Наталья Афонина
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