До 12 лет колонии грозит замначальника центра «Э» по Челябинской области

Заместителю начальника центра «Э» по Челябинской области Александру Калитюку грозит 12 лет колонии за посредничество во взятке в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Заместитель начальника центра «Э» по Челябинской области Александр Калитюк может получить 12 лет колонии. Видео © Telegram/СУ СК России по Челябинской области

По данным следствия, он передал судье 3,5 миллиона рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора, однако на взятке его поймали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В ближайшее время Калитюку изберут меру пресечения.