ВСУ преподнесли неожиданный «подарок» российским военным в Донбассе
SZ: ВСУ вырыли окопы от позиций Армии России до украинского тыла
Армия Украины преподнесла ВС РФ приятный «подарок». Киевские бойцы создали неправильное построение фортификационных укреплений и тем самым упростили продвижение Армии России в Донбассе, пишет Seznam zprávy.
«Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск», — говорится в публикации.
Ошибки ВСУ привели к тому, что они не помогли украинской армии эффективно обороняться, а наоборот сыграли на руку ВС России. Некоторые окопы даже перекапывали, потому что они изначально разместились неправильно, поясняется в статье.
«Неопытность и буквальная беспомощность в этом вопросе привели к тому, что, хотя на Покровском направлении и появлялись новые бункеры и окопы, многие из них просто не выполняли своих функций», — говорится в материале.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что бойцы Украины потеряли связь между своими подразделениями на фронте. Это произошло из-за того, что в отдельных местах Киева прорвана оборона украинской армии. Единство линии боевого соприкосновения нарушилось, поскольку бреши в обороне находятся на внушительном друг от друга расстоянии.
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