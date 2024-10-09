Армия Украины преподнесла ВС РФ приятный «подарок». Киевские бойцы создали неправильное построение фортификационных укреплений и тем самым упростили продвижение Армии России в Донбассе, пишет Seznam zprávy.

«Некоторые окопы даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск», — говорится в публикации.

Ошибки ВСУ привели к тому, что они не помогли украинской армии эффективно обороняться, а наоборот сыграли на руку ВС России. Некоторые окопы даже перекапывали, потому что они изначально разместились неправильно, поясняется в статье.

«Неопытность и буквальная беспомощность в этом вопросе привели к тому, что, хотя на Покровском направлении и появлялись новые бункеры и окопы, многие из них просто не выполняли своих функций», — говорится в материале.