В Москве закончились мастера по вырезке фигур из тыквы
Карвинг — весёлое развлечение для взрослых и детей. Фото © Freepik/rawpixel
Услуги карвинга — художественной резки по овощам и фруктам — особенно стали актуальны в преддверии Хэллоуина, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ руководитель столичной школы карвинга Олег Белов. В Москве закончились мастера по вырезке фигур из тыквы. Спрос подскочил на 30% по сравнению с прошлым годом. Сейчас на одного специалиста приходится до 150 заказов.
90% заказчиков — дети и взрослые, но есть и юридические лица. Белов отметил, что рестораны и общепиты стали реже заказывать резные тыквы, зато спрос на мастер-классы по карвингу растёт. Средняя цена за час занятия в период ажиотажа доходит до 15 000 рублей.
До праздника ещё целых три недели — отмечается Хэллоуин 31 октября. По традиции к торжеству вырезают головы из тыкв, которые символизируют Джека-фонаря. Их ставят на порогах, чтобы защитить дома от блуждающих духов в канун Дня Всех Святых.
Кстати, в прошлом году в Госдуме предложили отметить Хэллоуин стрельбой по «тыквам» Байдена и Зеленского, отметив, что такая забава детям точно понравится. В России вообще хотят отказаться от этого западного праздника. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что такому «идиотскому» мероприятию в нашей стране не место, а если не пропагандировать и объявить его неприличным из-за «извращений», то рано или поздно про него все забудут.