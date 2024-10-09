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9 октября, 19:48

В Москве закончились мастера по вырезке фигур из тыквы

Карвинг — весёлое развлечение для взрослых и детей. Фото © Freepik/rawpixel

Карвинг — весёлое развлечение для взрослых и детей. Фото © Freepik/rawpixel

Услуги карвинга — художественной резки по овощам и фруктам — особенно стали актуальны в преддверии Хэллоуина, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ руководитель столичной школы карвинга Олег Белов. В Москве закончились мастера по вырезке фигур из тыквы. Спрос подскочил на 30% по сравнению с прошлым годом. Сейчас на одного специалиста приходится до 150 заказов.

  • Резная тыква но котике. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Резная тыква но котике. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Резные тыквы. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Резные тыквы. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Девушки вырезают тыквы. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Девушки вырезают тыквы. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Резная тыква на пёселе. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Резная тыква на пёселе. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Резная тыква но котике. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

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90% заказчиков — дети и взрослые, но есть и юридические лица. Белов отметил, что рестораны и общепиты стали реже заказывать резные тыквы, зато спрос на мастер-классы по карвингу растёт. Средняя цена за час занятия в период ажиотажа доходит до 15 000 рублей.

До праздника ещё целых три недели — отмечается Хэллоуин 31 октября. По традиции к торжеству вырезают головы из тыкв, которые символизируют Джека-фонаря. Их ставят на порогах, чтобы защитить дома от блуждающих духов в канун Дня Всех Святых.

Россиянин вырастил 817-килограммовую тыкву и попал в Книгу рекордов РФ
Россиянин вырастил 817-килограммовую тыкву и попал в Книгу рекордов РФ

Кстати, в прошлом году в Госдуме предложили отметить Хэллоуин стрельбой по «тыквам» Байдена и Зеленского, отметив, что такая забава детям точно понравится. В России вообще хотят отказаться от этого западного праздника. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что такому «идиотскому» мероприятию в нашей стране не место, а если не пропагандировать и объявить его неприличным из-за «извращений», то рано или поздно про него все забудут.

Алена Пенчугина
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