Услуги карвинга — художественной резки по овощам и фруктам — особенно стали актуальны в преддверии Хэллоуина, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ руководитель столичной школы карвинга Олег Белов. В Москве закончились мастера по вырезке фигур из тыквы. Спрос подскочил на 30% по сравнению с прошлым годом. Сейчас на одного специалиста приходится до 150 заказов.









90% заказчиков — дети и взрослые, но есть и юридические лица. Белов отметил, что рестораны и общепиты стали реже заказывать резные тыквы, зато спрос на мастер-классы по карвингу растёт. Средняя цена за час занятия в период ажиотажа доходит до 15 000 рублей.

До праздника ещё целых три недели — отмечается Хэллоуин 31 октября. По традиции к торжеству вырезают головы из тыкв, которые символизируют Джека-фонаря. Их ставят на порогах, чтобы защитить дома от блуждающих духов в канун Дня Всех Святых.