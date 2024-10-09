Путин поручил расширить выпуск товаров, созданных на базе российских технологий

Российский лидер добавил, что именно подобным проектам государство будет оказывать поддержку в приоритете. В том числе с помощью стимулирования и расширения спроса на российскую продукцию, а именно — те товары, которые можно и нужно производить в России, тем самым обеспечивая потребности и внутреннего и мирового рынков.