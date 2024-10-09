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9 октября, 18:29

Путин поручил расширить выпуск товаров, созданных на базе российских технологий

Объём и перечень продукции, выпущенной на базе отечественных технологий, необходимо расширить. Такое распоряжение сделал глава России Владимир Путин, во время открытия индустриальных объектов в формате видеосвязи.

«Ключевая задача — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений. Укрепить собственную индустриальную базу», — заявил президент.

Российский лидер добавил, что именно подобным проектам государство будет оказывать поддержку в приоритете. В том числе с помощью стимулирования и расширения спроса на российскую продукцию, а именно — те товары, которые можно и нужно производить в России, тем самым обеспечивая потребности и внутреннего и мирового рынков.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за семь месяцев 2024 года производство компьютеров и их комплектующих в России возросло на 16%. А в сфере создания радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления рост составил почти 60%.

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Юрий Лысенко
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