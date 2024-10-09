Игра с бензином закончилась для хабаровских мальчиков сожжённой верандой и больницей
МЧС: Веранда дома загорелась после игры детей с бензином в хабаровском Вяземском
Обгоревшая веранда дома в городе Вяземский. Обложка © Telegram / МЧС России
В городе Вяземский в Хабаровском крае загорелась веранда одного из деревянных домов. Очевидцы успели потушить пламя, которое охватило площадь в три квадратных метра. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.
Позже сотрудник МЧС выяснил, что на момент происшествия дома находились двое мальчиков в возрасте 9 и 11 лет. Они остались без присмотра, нашли канистру с бензином, разлили его и подожгли. Их игра закончилась серьёзными последствиями: одного ребёнка доставили в больницу.
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