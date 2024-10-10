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9 октября, 21:43

Медиаэксперты обсудили регистрацию блогеров-десятитысячников в Роскомнадзоре

Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на дискуссии РОЦИТ. Обложка © Telegram / Горелкин

Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на дискуссии РОЦИТ. Обложка © Telegram / Горелкин

Региональный общественный центр интернет-технологий провёл в своём медиацентре дискуссию на тему регистрации блогеров-десятитысячников в Роскомнадзоре. Участие во встрече принял председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, а также приглашённые журналисты, представители отечественных видеохостингов и сами авторы блогов.

Владельцы популярных онлайн-проектов в ходе встречи заявили, что предстоящее внесение в реестр РКН их не пугает. По словам основательницы Telegram-канала «Антиглянец» Натальи Архангельской, для добросовестных блогеров можно предусмотреть какие-то преференции, например, давать им приоритет в ленте рекомендаций. А вот представитель Rutube Илья Емелин предложил Роскомнадзору синхронизировать данные с платформами для удобства и избежания лишней бюрократии. Директор по контенту видеохостинга добавил, что отечественный аналог YouTube уже готовит специальную маркировку для верифицированных аккаунтов. Кстати, недавно Rutube ввёл для блогеров и собственную функцию донатов.

Журналисты Тимофей Ви и Александр Малькевич в свою очередь подняли в рамках дискуссии тему безопасности данных и возможных рисков. Под видом РКН сведения о блогерах могут собрать злоумышленники, а процедура подачи данных может быть скомпрометирована ложной информацией, уверены участники встречи. По окончании беседы председатель правления РОЦИТ пообещал отправить все предложения на рассмотрение регулятору.

Дмитрий Гоблин Пучков: РКН не выдвигает сверхъестественных требований к блогерам
Дмитрий Гоблин Пучков: РКН не выдвигает сверхъестественных требований к блогерам

Напомним, что новый порядок ведения страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек начнёт действовать с 1 ноября 2024 года. Блогерам нужно будет предоставить в РКН личные данные, телефонный номер, адрес электронной почты и данные о странице. Часть этих сведений будет в открытом доступе.

Илья Пушкарев
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