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10 октября, 01:48

Минюст США обвинил трёх граждан России в незаконных поставках микроэлектроники

Власти США предъявили обвинения россиянам Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову, подозреваемых в нелегальных поставках микроэлектроники в Россию. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, они действовали совместно с Артуром Петровым, который ранее предстал перед судом.

Солдатенкова, Альметов, а также Петров, имеющий гражданства России и Германии, обвиняются в нарушении экспортного контроля, контрабанде и мошенничестве. По утверждению следствия, они участвовали в закупке американской микроэлектроники на сумму более 225 тысяч долларов для российской компании.

Солдатенковой грозит до 160 лет лишения свободы, Альметову — до 100 лет. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

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Ранее власти Португалии задержали главу криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина. Он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств.

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justice.gov

Артём Гапоненко
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