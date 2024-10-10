Минюст США обвинил трёх граждан России в незаконных поставках микроэлектроники

Власти США предъявили обвинения россиянам Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову, подозреваемых в нелегальных поставках микроэлектроники в Россию. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, они действовали совместно с Артуром Петровым, который ранее предстал перед судом.

Солдатенкова, Альметов, а также Петров, имеющий гражданства России и Германии, обвиняются в нарушении экспортного контроля, контрабанде и мошенничестве. По утверждению следствия, они участвовали в закупке американской микроэлектроники на сумму более 225 тысяч долларов для российской компании.

Солдатенковой грозит до 160 лет лишения свободы, Альметову — до 100 лет. В настоящее время их местонахождение неизвестно.