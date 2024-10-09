В Дагестане за растраты задержали жену чиновника, чьи сыновья устроили теракт

В Дагестане задержана супруга экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Раньше она работала заведующей МКДОУ «Детский сад Олимпийский, село Сергокала». Женщину подозревают в растрате и служебном подлоге, сообщает СУ СК РФ по республике.

«Возбуждено дело в отношении заведующей дошкольного учреждения по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении её меры пресечения», — сообщили в комитете.