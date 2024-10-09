В Дагестане за растраты задержали жену чиновника, чьи сыновья устроили теракт
За растраты задержана жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района
В Дагестане задержана супруга экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Раньше она работала заведующей МКДОУ «Детский сад Олимпийский, село Сергокала». Женщину подозревают в растрате и служебном подлоге, сообщает СУ СК РФ по республике.
«Возбуждено дело в отношении заведующей дошкольного учреждения по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении её меры пресечения», — сообщили в комитете.
По данным следствия, ещё в далёком 2014 году жена Омарова устроила на работу свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. После этого женщина допустила хищение бюджетных средств через растраты общей суммой более 121 тысячи рублей. Следствие проводит проверку.
Неизвестные начали стрелять в полицейских, а также подожгли церковь и синагогу в Махачкале и Дербенте. В результате трагедии погибло 22 человека. Все пятеро боевиков были убиты в ходе контртеррористической операции. Двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. После случившегося чиновника отстранили от работы и выгнали из партии, а позже заподозрили в отмывании денег. Он фиктивно устраивал жителей на работу в районную газету. 9 июля суд на 2 месяца арестовал экс-главу Сергокалинского района. 30 июля его обвинили в мошенничестве с грантами, а 4 сентября ему продлили арест на месяц.