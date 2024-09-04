Экс-главе района в Дагестане, чьи сыновья устроили теракт, продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чьи сыновья устроили теракты 23 июня, продлили на месяц арест по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в правоохранительных органах.