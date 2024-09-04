Экс-главе района в Дагестане, чьи сыновья устроили теракт, продлили арест
Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест на месяц
Магомед Омаров. Обложка © Администрация Сергокалинского района
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чьи сыновья устроили теракты 23 июня, продлили на месяц арест по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в правоохранительных органах.
«Омарову на месяц продлена мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметил он в беседе с РИА «Новости».
Как сообщал Life.ru, 23 июня в Махачкале и Дербенте группа боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагоге, в результате чего погиб 21 человек — 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Пятеро террористов были ликвидированы, двое из них — братья Адиль и Осман — оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. Шестеро братьев исполнителей теракта записали видео, в котором попросили прощения у пострадавших во время нападения и подчеркнули, что всегда были против терроризма и экстремизма. Суд в Махачкале арестовал их на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
В начале июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. 6 июля стало известно, что экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, снова задержали. Его заподозрили в отмывании денег, а Life.ru узнал, по какой мутной схеме он промышлял криминалом. 9 июля Омарова арестовали до 5 сентября.