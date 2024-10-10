Глава криптобиржи из России попался в Португалии и будет экстрадирован в США
В Португалии задержали россиянина Андрюнина по обвинению в отмывании денег
Власти Португалии задержали главу криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Андрюнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, в сговоре для совершения рыночных манипуляций и отмывании денег. Сейчас предприниматель ожидает экстрадиции в США.
Ранее криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождавшая Павла Дурова в поездке во Францию, заявила, что потеряла ребёнка после его ареста в Париже. Напомним, суд отпустил предпринимателя из-под ареста под огромный залог.
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