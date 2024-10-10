Эффект домино: Большинство россиян хотя бы раз думали уволиться вслед за коллегой
Опрос: Половина россиян задумывались об увольнении вслед за коллегой
Сотрудник в офисе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii
Половина опрошенных россиян хотя бы раз задумывалась об увольнении вслед за коллегой. Однако довести до конца эти намерения смогли менее одной трети.
Как показало исследование сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении Life.ru, более половины так и не решились на этот шаг, а 8% всё ещё думают над этим. Отношение россиян к увольнению коллег также различается: 57% респондентов заявили, что их реакция зависит от личных отношений с ушедшими сотрудниками. При этом 29% испытывают грусть, 17% не чувствуют ничего особенного, а 5% признают, что иногда увольнение приносит радость, потому что не все коллеги одинаково дружелюбны.
Опрос также выявил, что 71% тех, кто задумывался об уходе, связывают это с отсутствием возможностей для карьерного роста в компании, 16% респондентов — с увеличением обязанностей после увольнения члена команды, а 7% — с невозможностью найти общий язык с коллегами.
Ранее Life.ru сообщал, что около трети россиян в возрасте до 34 лет предпочитают не держать наличные деньги в кошельке и пользуются для оплаты банковскими картами. При этом более возрастные россияне признались, что всегда имеют при себе наличные.