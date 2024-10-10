Эксперт Рыжих заявила, что работникам некоторых сфер увеличат пенсии в ноябре

Россияне, ранее работавшие в сферах угольной промышленности, в гражданской авиации и те, кому в октябре исполняется 80 лет, получат надбавку к пенсии в ноябре. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — сказала Рыжих.

Причём требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной увольнения стало состояние здоровья. На данный момент ежемесячная выплата по страховой пенсии по старости составляет 8134 рублей 88 копеек. Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269 рублей 76 копеек.

Также Рыжих не исключила, что сумма может быть увеличена для жителей Крайнего Севера. Кроме того, индексация ожидает работающих пенсионеров, которые уволились в октябре.