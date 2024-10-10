Минимум двое пострадали при обвале породы на угольном разрезе в Кузбассе

Рабочие пострадали при обвале породы на горном участке Моховского угольного разреза в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, сообщили в региональном СК. Инцидент произошёл при выемке угля открытым способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Прокуратура начала проверку и контролирует ликвидацию последствий обрушения. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, один человек получил лёгкие травмы, поиски ещё одного пострадавшего продолжаются.