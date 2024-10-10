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10 октября, 05:54

Минимум двое пострадали при обвале породы на угольном разрезе в Кузбассе

Рабочие пострадали при обвале породы на горном участке Моховского угольного разреза в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, сообщили в региональном СК. Инцидент произошёл при выемке угля открытым способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Прокуратура начала проверку и контролирует ликвидацию последствий обрушения. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, один человек получил лёгкие травмы, поиски ещё одного пострадавшего продолжаются.

Утечка метана унесла жизни десятков шахтёров в Иране, ещё 24 человека заблокированы
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Ранее в Якутии обрушился участок угольной шахты «Восточная Денисовская». Погиб один горняк, его придавила порода. Трое эвакуировались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mishainik

Матвей Константинов
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