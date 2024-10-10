Порядка 40 человек эвакуировали в Адыгее после ночной атаки БПЛА

Около 30-40 человек эвакуированы после ночной атаки беспилотников в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.

«Порядка 30-40 человек эвакуировано в ДК станицы Ханской», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Между тем в Майкопе усилили меры безопасности после ночной атаки. По словам главы администрации столицы Геннадия Митрофанова, профильные ведомства и правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Все объекты жизнеобеспечения функционируют штатно. Мэр Майкопа также опроверг введение в городе особого положения и проведение массовой эвакуации. Митрофанов призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«Неонацистский режим использует все возможности для дестабилизации ситуации в стране», — написал Митрофанов.