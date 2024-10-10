Порядка 40 человек эвакуировали в Адыгее после ночной атаки БПЛА
Около 30-40 человек эвакуированы после ночной атаки беспилотников в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.
«Порядка 30-40 человек эвакуировано в ДК станицы Ханской», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
Между тем в Майкопе усилили меры безопасности после ночной атаки. По словам главы администрации столицы Геннадия Митрофанова, профильные ведомства и правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Все объекты жизнеобеспечения функционируют штатно. Мэр Майкопа также опроверг введение в городе особого положения и проведение массовой эвакуации. Митрофанов призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
«Неонацистский режим использует все возможности для дестабилизации ситуации в стране», — написал Митрофанов.
Ранее Life.ru сообщал, что жителей посёлка Родниковое под Майкопом эвакуировали после атаки беспилотников ВСУ. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, обошлось без пострадавших.
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