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10 октября, 07:36

Порядка 40 человек эвакуировали в Адыгее после ночной атаки БПЛА

Около 30-40 человек эвакуированы после ночной атаки беспилотников в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова.

«Порядка 30-40 человек эвакуировано в ДК станицы Ханской», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Между тем в Майкопе усилили меры безопасности после ночной атаки. По словам главы администрации столицы Геннадия Митрофанова, профильные ведомства и правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Все объекты жизнеобеспечения функционируют штатно. Мэр Майкопа также опроверг введение в городе особого положения и проведение массовой эвакуации. Митрофанов призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«Неонацистский режим использует все возможности для дестабилизации ситуации в стране», — написал Митрофанов.

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Ранее Life.ru сообщал, что жителей посёлка Родниковое под Майкопом эвакуировали после атаки беспилотников ВСУ. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, обошлось без пострадавших.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Дарья Нарыкова
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