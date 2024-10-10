Машинист бура не выходит на связь после обвала на угольном разрезе в Кузбассе
Машинист буровой установки не выходит на связь после обвала породы на разрезе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, сообщили журналистам в Министерстве угольной промышленности региона. Всего под завалами оказались двое.
«Одного пострадавшего — машиниста бульдозера — уже доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания медицинской помощи. На текущий момент ведутся спасательные работы <...> по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения, к сожалению, на связь не выходил», — сказал собеседник ТАСС.
В пресс-службе компании-добытчика заявили агентству, что, предварительно, один из работников получил травму пальцев руки, его госпитализировали. Тем временем Сибирское управление Ростехнадзора устанавливает причины инцидента, на место выехала комиссия.
Напомним, два человека пострадали при обвале породы на горном участке Моховского угольного разреза в Кузбассе. Следственный комитет завёл уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Прокуратура проводит проверку.
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