Машинист бура не выходит на связь после обвала на угольном разрезе в Кузбассе

Машинист буровой установки не выходит на связь после обвала породы на разрезе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, сообщили журналистам в Министерстве угольной промышленности региона. Всего под завалами оказались двое.

«Одного пострадавшего — машиниста бульдозера — уже доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания медицинской помощи. На текущий момент ведутся спасательные работы <...> по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения, к сожалению, на связь не выходил», — сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе компании-добытчика заявили агентству, что, предварительно, один из работников получил травму пальцев руки, его госпитализировали. Тем временем Сибирское управление Ростехнадзора устанавливает причины инцидента, на место выехала комиссия.