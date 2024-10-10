«Не уклониться»: Уже сегодня Землю настигнет огромнейшее облако солнечной плазмы

Огромное облако плазмы надвигается на Землю после мощной вспышки на Солнце. Об этом предупредил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с РИА «Новости». По его словам, на ближайшие два дня сформировался «крайне неблагоприятный прогноз».

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придёт к Земле уже сегодня, причём, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — сказал он.

Богачёв добавил, что недавняя вспышка в Х9.1 балла задела Землю краем и не оказала сильного влияния на геомагнитное поле. На этот раз надвигается облако исключительно большого размера и «увернуться» от него не выйдет. По прогнозам, уже сегодня нашу планету могут захлестнуть магнитные бури, сравнимые с рекордными показателями весны 2024 года. Предполагается геомагнитный шторм четвёртого уровня, который продлится до двух суток.