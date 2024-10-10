«Не уклониться»: Уже сегодня Землю настигнет огромнейшее облако солнечной плазмы
Астроном Богачёв: К Земле от Солнца летит огромное облако плазмы, ожидаются бури
Огромное облако плазмы надвигается на Землю после мощной вспышки на Солнце. Об этом предупредил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с РИА «Новости». По его словам, на ближайшие два дня сформировался «крайне неблагоприятный прогноз».
«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придёт к Земле уже сегодня, причём, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — сказал он.
Богачёв добавил, что недавняя вспышка в Х9.1 балла задела Землю краем и не оказала сильного влияния на геомагнитное поле. На этот раз надвигается облако исключительно большого размера и «увернуться» от него не выйдет. По прогнозам, уже сегодня нашу планету могут захлестнуть магнитные бури, сравнимые с рекордными показателями весны 2024 года. Предполагается геомагнитный шторм четвёртого уровня, который продлится до двух суток.
Недавно ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что общемировой прогноз по магнитным бурям не внушает позитива. Во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец.
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