Российские общественники призвали удалить ЛГБТ*-смайлики из мессенджеров для защиты молодёжи

Общественники призвали Роскомнадзор рассмотреть возможность ограничения использования ЛГБТ*-эмодзи, чтобы укрепить традиционные ценности в обществе и защитить детей от информации, которую они могут интерпретировать неверно. С соответствующим обращением выступило движение «Россия Православная».

«В свете недавнего выхода нового айфона, общественное внимание было вновь привлечено к вопросу о «начинке» любимого гаджета молодёжи. Около двадцать эмодзи, использующихся в этих смартфонах, способствуют распространению нетрадиционных ценностей. Среди этих символов — однополые пары с детьми, фигурки, изображающие целующихся мужчин и женщин, а также образы беременных мужчин и женщин с нетрадиционными представительствами», — заявил председатель движения Михаил Иванов в разговоре с Life.ru, пояснив, что молодёжь активно пересылает эти эмодзи.

Ситуация противоречит недавно принятому закону о запрете ЛГБТ*-пропаганды в России, отметил общественник. По его словам, хуже всего – полное неуважение традиционных ценностей, которые лежат в основе уклада жизни россиян. Иванов уверен, что сейчас, перед празднованиями Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией матери, возникает острая необходимость пересмотра подходов к цифровому контенту. Следует сосредоточиться на вопросах сохранения традиционных ценностей и защиты молодого поколения от нежелательных влияний, подчеркнул собеседник Life.ru. Он призвал полностью исключить символы, вызывающие противоречия, из всех ресурсов, доступных детям и подросткам.

«Роскомнадзор должен рассмотреть возможность ограничение использования подобных эмодзи, чтобы укрепить традиционные ценности в обществе и защитить детей от информации, которую они могут интерпретировать неверно», — добавил председатель «России Православной».

Он также напомнил, что компания Apple блокировала эмодзи с тайваньским флагом для пользователей из Китая. В результате получается политика двойных стандартов, указал Иванов. Россия не должна позволить Западу влиять на наших детей и навязывать нетрадиционное, заключил общественник.

Ранее священник сравнил квадроберов с геями и призвал дополнить закон об ЛГБТ*. По его мнению, квадроберство может быть опасным, если речь идёт не об играх, а самоидентификации человека.