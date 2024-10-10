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10 октября, 10:27

«Багаж без ручки»: Зеленского ждёт переворот, импичмент или смерть, уверен политолог

Политолог Фёдоров: Зеленского заменят после президентских выборов в США

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Уход Владимира Зеленского — лишь вопрос времени, уверен политолог Георгий Фёдоров. Вероятно, это произойдет после президентских выборов в США. Причём, по словам эксперта, принять соответствующее решение может как Камала Харрис, так и Дональд Трамп.

«Я думаю, ситуация такая: все ждут, пока кончатся выборы в США, потому что Зеленский и нынешнее украинское государство — проект Байдена. Если демократы удержатся, то это одна история, если Трамп придёт, будет совершенно другая», — отметил эксперт.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что Зеленского могут убрать через переворот или импичмент и даже убить, если он перестанет удовлетворять потребности Запада. Политолог полагает, что Трамп может действовать жёстче в этом вопросе, чем демократы.

Однако и Харрис «не особо нужен этот багаж без ручки», подчеркнул Фёдоров. Поэтому Зеленский всячески уклонятся от появления преемника, видя в нём конкурента. Эксперт напомнил, как Зеленский в своё время избавился от потенциального преемника, выслав из Украины Валерия Залужного.

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Ранее политолог Юрий Светов в беседе с Life.ru объяснил, почему западные партнёры отвернулись от Владимира Зеленского. В частности, он рассказал, из-за чего президент США Джо Байден не поехал в Германию на встречу «Рамштайн» по Украине.

Борис Эльфанд
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