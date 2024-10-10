Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Над территорией Орловской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.
«Регион продолжает быть целью вражеских воздушных атак, но ничто не сможет сломить нашу решимость и единство по поддержке наших бойцов», — написал он в телеграм-канале, поблагодарив силы ПВО.
Напомним, что за сегодняшнюю ночь силы противовоздушной обороны России за ночь отразили атаки 92 украинских дронов. Самый массированный налёт был в Краснодарском крае, где уничтожено 47 БПЛА. Ещё 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре – над Брянской областью, по два — над Белгородской областью и Крымом, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.
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