Рябков анонсировал очередную встречу «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке

Очередная встреча «ядерной пятёрки» в лице России, Китая, США, Великобритании и Франции состоится в ближайшие две недели на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам в четверг, 10 октября, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке», — добавил он.