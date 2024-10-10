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10 октября, 08:39

Рябков анонсировал очередную встречу «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке

Очередная встреча «ядерной пятёрки» в лице России, Китая, США, Великобритании и Франции состоится в ближайшие две недели на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам в четверг, 10 октября, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке», — добавил он.

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Напомним, что в прошлом году двум российским представителям не выдали визы для участия во встрече в формате «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке. Остальные представители, которые участвовали во встрече, получили визы США с большой задержкой.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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