Рябков анонсировал очередную встречу «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке
Очередная встреча «ядерной пятёрки» в лице России, Китая, США, Великобритании и Франции состоится в ближайшие две недели на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам в четверг, 10 октября, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Соответствующие контакты пройдут на полях Первого комитета ГА ООН в Нью-Йорке», — добавил он.
Напомним, что в прошлом году двум российским представителям не выдали визы для участия во встрече в формате «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке. Остальные представители, которые участвовали во встрече, получили визы США с большой задержкой.
Kandinsky 3.1 / Life.ru