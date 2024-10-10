Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 09:12

В МИД высказались о «сделке по денуклеаризации», о которой говорил Трамп

Рябков опроверг слова Трампа о сделке по денуклеаризации между РФ, США и КНР

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Заявление экс-президента США Дональда Трампом о якобы готовившейся при нём сделке между Вашингтоном, Москвой и Пекином по денуклеаризации не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это не соответствует действительности. Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», — сказал он.

Рябков также отметил, что Вашингтон подавал определённые намеки о заинтересованности в сотрудничестве с Пекином. Россия по данному вопросу свою позицию выражала ранее, уточняя, что в приоритете привлечение в качестве участников подобных гипотетических переговоров союзников США, обладающих ядерным оружием, то есть Соединенного Королевства и Французской Республики. Однако те закономерно не желают участвовать в переговорах.

Рябков анонсировал очередную встречу «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке
Рябков анонсировал очередную встречу «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Китая Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал США перестать проявлять двуличие в политических отношениях. Он заявил, что Китай придерживается «открытой и честной» позиции по вопросу военного конфликта между Россией и Украиной, поддерживая идеи диалога между странами и политического урегулирования.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Россия
  • Китай
  • Сергей Рябков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров