В МИД высказались о «сделке по денуклеаризации», о которой говорил Трамп

Заявление экс-президента США Дональда Трампом о якобы готовившейся при нём сделке между Вашингтоном, Москвой и Пекином по денуклеаризации не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это не соответствует действительности. Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», — сказал он.