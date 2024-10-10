В МИД высказались о «сделке по денуклеаризации», о которой говорил Трамп
Рябков опроверг слова Трампа о сделке по денуклеаризации между РФ, США и КНР
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Заявление экс-президента США Дональда Трампом о якобы готовившейся при нём сделке между Вашингтоном, Москвой и Пекином по денуклеаризации не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это не соответствует действительности. Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», — сказал он.
Рябков также отметил, что Вашингтон подавал определённые намеки о заинтересованности в сотрудничестве с Пекином. Россия по данному вопросу свою позицию выражала ранее, уточняя, что в приоритете привлечение в качестве участников подобных гипотетических переговоров союзников США, обладающих ядерным оружием, то есть Соединенного Королевства и Французской Республики. Однако те закономерно не желают участвовать в переговорах.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Китая Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал США перестать проявлять двуличие в политических отношениях. Он заявил, что Китай придерживается «открытой и честной» позиции по вопросу военного конфликта между Россией и Украиной, поддерживая идеи диалога между странами и политического урегулирования.