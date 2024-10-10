15-летняя школьница из Мытищ подхватила страшное заболевание из-за новых кроссовок

Высокая температура, озноб и сильная интоксикация — с такими симптомами в Мытищинскую больницу попала 15-летняя девушка. Причиной плохого самочувствия стала неудобная обувь. Мозоль привела к рожистому воспалению ноги, сообщили Life.ru в подмосковном Минздраве.

Рожистое воспаление ноги. Фото © Минздрав Московской области

Рожа – инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, его вызывают бактерии стрептококки. Заболевание влечёт тяжелые осложнения, связанные с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у маленьких детей.

Однако этот случай нетипичный, ведь рожистое заболевание, как правило, возникает у пожилых людей. Юная жительница Мытищ попала к медикам только на четвёртые сутки с тяжёлым течением – высокой температурой, слабостью, ознобом, выраженной интоксикацией. При осмотре наблюдались отёчность ноги и покраснение в зоне поражения.

«Оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатом», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Раиса Попова.

Девушку выписали, сейчас она проходит лечение в поликлинике.