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10 октября, 09:21

15-летняя школьница из Мытищ подхватила страшное заболевание из-за новых кроссовок

В Мытищах у школьницы диагностировали рожистое воспаление ноги из-за кроссовок

Высокая температура, озноб и сильная интоксикация — с такими симптомами в Мытищинскую больницу попала 15-летняя девушка. Причиной плохого самочувствия стала неудобная обувь. Мозоль привела к рожистому воспалению ноги, сообщили Life.ru в подмосковном Минздраве.

Рожистое воспаление ноги. Фото © Минздрав Московской области

Рожистое воспаление ноги. Фото © Минздрав Московской области

Рожа – инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, его вызывают бактерии стрептококки. Заболевание влечёт тяжелые осложнения, связанные с нарушением циркуляции лимфы и тканевой жидкости в организме, особенно у маленьких детей.

Однако этот случай нетипичный, ведь рожистое заболевание, как правило, возникает у пожилых людей. Юная жительница Мытищ попала к медикам только на четвёртые сутки с тяжёлым течением – высокой температурой, слабостью, ознобом, выраженной интоксикацией. При осмотре наблюдались отёчность ноги и покраснение в зоне поражения.

«Оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию с хорошим результатом», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Раиса Попова.

Девушку выписали, сейчас она проходит лечение в поликлинике.

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17-летняя подольчанка не заметила, как внутри неё вырос монстр с волосами, хрящами и костями

Ранее в подмосковном Пушкине помогли 70-летней пациентке с «синдромом разбитого сердца» — редким заболеванием сердечной мышцы. Медикам удалось вовремя выявить причину плохого самочувствия пожилой женщины и назначить медикаментозное лечение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Стас

Полина Никифорова
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