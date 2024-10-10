И стар, и млад: Каких кандидатов опасаются брать на работу, объяснила карьерный эксперт

Две трети работодателей испытывают страхи при приёме нового сотрудника, свидетельствуют результаты исследования, которые раскрыла карьерный консультант Галина Бобкова. В интервью Kp.ru она подчеркнула, что больше всего опасений связано с так называемыми «летунами».

Речь идёт о сотрудниках, которые за короткий срок «перелетают» с одной работы на другую. Эксперт подчеркнула, что при смене нескольких компаний за год невозможно вникнуть в работу и серьёзно прокачать навыки. Однако кандидаты с опытом больше семи лет на одном месте тоже вызывают недоверие, мол, они не готовы развиваться.

Идеальным периодом работы на одном месте считается 3-5 лет. Собеседница издания призвала рассказывать на собеседованиях о своих карьерных планах на этот срок. Впрочем, это не значит, что вы получите работу, потому что у работодателей есть опасения и из-за возраста.

Примечательно, что в группе риска находятся как молодые люди, так и пожилые. Первые из-за недостатка опыта, вторые из-за потенциальной неготовности учиться чему-то новому, устаревшим скиллам, а также возможным проблемам со здоровьем. Однако у кандидатов в возрасте есть много плюсов.

«Они более ответственно относятся к работе, терпеливы и не склонны чуть что увольняться, имеют богатый профессиональный опыт, их не отвлекают от работы личные проблемы (дети, вопросы с жильём и т.д.)», — отметила эксперт.

Кроме того, она подчеркнула, что опасение у работодателей вызывают женщины — в частности, 19% переживают за возможный декрет сотрудниц. С настороженностью в компаниях относятся и к бывшим бизнесменам, подозревая, что они могут броситься работу и вновь открыть своё дело.