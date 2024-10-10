Пропавшая экс-обладательница «самых больших губ» могла сбежать к другу-наркоману

Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России», которую не могут найти почти две недели, могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.

Как рассказали SHOT друзья и знакомые Кристины Рэй, в последнее время девушка много тусовалась и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют наркотики. Предположительно, именно в том районе в последний раз видели девушку. Сейчас туда направляются поисковики с друзьями Кристины.