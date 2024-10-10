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10 октября, 09:51

Пропавшая экс-обладательница «самых больших губ» могла сбежать к другу-наркоману

Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России», которую не могут найти почти две недели, могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.

Как рассказали SHOT друзья и знакомые Кристины Рэй, в последнее время девушка много тусовалась и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют наркотики. Предположительно, именно в том районе в последний раз видели девушку. Сейчас туда направляются поисковики с друзьями Кристины.

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Напомним, 35-летняя Рэй пропала 28 сентября в Сочи и с тех пор не выходит на связь. В 22 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Девушка неоднократно накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к прежней внешности.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rei_kristina_rei

Мария Любицкая
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