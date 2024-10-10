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10 октября, 09:43

В Кремле жёстко ответили на «огульные» обвинения Британии в попытке «создать хаос» в Европе

Песков назвал безосновательными обвинения британской МИ-5 в саботаже в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления британских спецслужб о якобы попытках Москвы устраивать акты саботажа в Европе. Представитель Кремля подчеркнул, что слова главы контрразведки Британии (МИ-5) Кена Маккаллума не заслуживают внимания.

«Все эти заявления абсолютно бездоказательны, безосновательны. Поэтому как к бездоказательным обвинениям к ним и нужно относиться», — отметил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле не готовы воспринимать бездоказательные обвинения и призывают относиться к ним, как к огульной критике, внимания на которую обращать не стоит.

Ранее глава MI5 обвинил спецслужбы России в намерении «создать хаос» в Великобритании и Европе. Он связал это с тем, что Лондон и его западные партнёры активно помогают Киеву.

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Ранее в Кремле оценили перспективу разрыва дипотношений с Лондоном. Эта тема стала актуальной после сообщения ФСБ РФ о пойманных на шпионаже сотрудниках британского посольства.

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© Shutterstock / FOTODOM / onajourney

Никита Никонов
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