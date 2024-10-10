В Кремле объяснили обмен антиковидным оборудованием с США в начале пандемии

В начале ковидной пандемии многие государства обменивались специализированным оборудованием и технологиями из-за сложной ситуации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ об отправке американских аппаратов для тестирования в Россию. Он напомнил, что в начале распространения вируса у всех стран была сложная ситуация.

«Миллионы людей заболевали ковидом. Первые тестовые системы работали тогда плохо. Их меткость была очень низкой. Первое время у всех стран не хватало различного медицинского оборудования, все страны пытались обмениваться какими-то партиями помощи друг для друга», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в ответ на американские тестеры, Россия посылала в США аппараты искусственной вентиляции лёгких, которых было очень мало.