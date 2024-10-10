Россиянка и белоруска вошли в топ-3 конкурса «Миссис Вселенная»

Победу в конкурсе «Миссис Вселенная — 2024» одержала представительница Белоруссии Наталья Дорошко. 44-летняя россиянка Наталья Чистякова заняла третье место. Информация об этом размещена в официальный соцсетях конкурса.

Вторая «Вице-Миссис Вселенная» Наталья Чистякова. Фото © VK Наталья Чистякова

Вторая вице-миссис занимается воспитанием 13-летних двойняшек в Барнауле. Чистякова одержала победу в конкурсе «Миссис Россия Вселенная — 2024», что обеспечило ей выход на международные соревнования. По словам россиянки, конкурс помог ей выйти из продолжительной депрессии, в ходе которой она набрала лишние килограммы.

Наталья Чистякова из Барнаула. Фото © VK Наталья Чистякова

На этот раз финал конкурса прошёл в Инчхоне (Южная Корея). За корону боролись 115 женщин из США, стран Азиатского-Тихоокеанского региона, Евросоюза и постсоветского пространства. Принять участие в конкурсе могли представительницы стран в возрасте от 18 до 55 лет. Они должны быть замужем, в разводе или овдовевшие.

Наталья Чистякова. Фото © VK Наталья Чистякова