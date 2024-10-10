Россиянам рассказали, каким святым можно молиться при экономических нуждах

Министр сельского хозяйства Оксана Лут совершенно не случайно призвала россиянам ставить свечки Пророку Илье, чтобы пошёл дождь. Православные верующие в различных нуждах могут обращаться за помощью к святым, в том числе по экономическим проблемам, пишет Kp.ru.

К примеру, об успешной торговле нужно молиться Святителю Николаю Чудотворцу. Если же вы отправляетесь ловить рыбу, то стоит обратиться к Апостолу Андрею Первозванному. Перед иконой Божией Матери «Экономисса» можно ставить свечи при различных нуждах. А Господу Иисусу Христу молятся при безработице.

«Го споди Иису се Христе , Сы не Бо жий, Пресвята я Богоро дица и свято й му ченик Три фон, пошли те мне благо й и че стный труд во сла ву Божию и на по льзу бли жних мои х», — звучит молитва.