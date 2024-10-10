Галустян раскрыл тайну феноменального похудения

Актёр Михаил Галустян заметно похудел и смог сохранить новую форму. О том, как это удаётся шоумену, он рассказал в большом интервью «Газете.ru». По его словам, всё дело в дисциплине, ставшей привычкой.

«Я долго шёл к этому, несколько лет вырабатывал привычку правильно питаться, заниматься спортом — даже элементарно дома по утрам, но ежедневно делать упражнения, соблюдать какие-то важные утренние ритуалы, медитировать под хорошую музыку», — отметил Галустян.

Артист добавил, что случались периоды, когда было очень трудно соблюдать все правила, но со временем хороший распорядок вошёл в привычку.

Михаил рассказал kp.ru, что раньше даже получал удовольствие от своего упитанного телосложения, но потом «стало тяжеловато». Медики поставили ему первую степень ожирения и прописали лекарства от диабета, так как анализы выявили повышенные показатели некоторых веществ, в том числе глюкозы.