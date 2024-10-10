Красавица из Уфы Асфандиярова оказалась в больнице перед финалом «Мисс Россия»

В преддверьи финала конкурса красоты на звание «Мисс Россия — 2024» красавица из Уфы Радмила Асфандиярова неожиданно оказалась в больнице. О произошедшем рассказала сама девушка в личном блоге в социальных сетях.

Девушка написала, что после госпитализации чувствовала лишь страх и боль. Как сообщается, девушка получила серьёзный ушиб. Она боялась, что из-за этого не сможет достойно показать себя на сцене.

«За два дня до финала меня увезли на скорой, я получила серьёзный ушиб. Страх, боль, обида», — написала претендентка на титул. После случившегося она пообещала самой себе несмотря ни на что улыбаться во время выступления.

После случившегося она пообещала самой себе несмотря ни на что улыбаться во время выступления. Однако победа всё же досталась 18-летней претендентке из Чувашии Валентине Алексеевой. Радмила же попала в топ-20 главных красавиц России.