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10 октября, 10:26
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Лучший штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Киллер погиб на СВО

Алаудинов: В зоне СВО погиб лучший штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Киллер

В зоне спецоперации (СВО) погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным Киллер. Об этом рассказал командир чеченского спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

Штурмовик Киллер едет на броне в зоне СВО. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал Алаудинов в телеграм-канале.

Также он опубликовал видео, на котором Киллер едет на броне в зоне СВО. Об обстоятельствах гибели военнослужащего командир спецназа «Ахмат» не сообщил.

Ранее Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» взял много пленных из элитных частей ВСУ в Часовом Яре в ДНР. Он также отметил, что российские войска успешно продвигаются вперёд во всех направлениях.

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Обложка ©

ТАСС / «Бизнес Online»/ Олег Спиридонов

Наталья Демьянова
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