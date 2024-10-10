Лучший штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Киллер погиб на СВО

В зоне спецоперации (СВО) погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным Киллер. Об этом рассказал командир чеченского спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

Штурмовик Киллер едет на броне в зоне СВО. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал Алаудинов в телеграм-канале.

Также он опубликовал видео, на котором Киллер едет на броне в зоне СВО. Об обстоятельствах гибели военнослужащего командир спецназа «Ахмат» не сообщил.