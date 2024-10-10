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10 октября, 13:37

Мозг подмосковного подростка полгода втайне опухал и в итоге лишил его речи

В Подмосковье врачи вернули 16-летнему парню речь после воспаления мозга

Врачи МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) удалили часть черепа 16-летнему парню, чтобы он смог снова говорить. Подросток лишился речи из-за гнойного воспаления мозга. Заболевание протекало у молодого человека в течение полугода, однако не давало о себе знать, рассказали Life.ru в региональном Минздраве.

Диагностика с нейровизуализацией показала, что у пациента гнойное воспаление оболочек головного мозга. Это острое состояние развилось как осложнение лор-заболевания, которое протекало без видимых симптомов. Сначала у пациента возникли нарушения речи, затем они переросли в её полное отсутствие.

«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. Обе процедуры довольно серьёзные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни», — отметила врач-нейрохирург Ольга Докучаева.

Медик добавила, что операция прошла успешно и практически сразу после неё к пациенту начала возвращаться речь.

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Сейчас молодой человек занимается восстановлением способности внятно говорить — посещает логопеда и других специалистов. Врачи отмечают хорошую динамику улучшения речи. Также он проходит амбулаторное долечивание.

Ранее у 15-летней школьницы из Мытищ диагностировали редкое для её возраста инфекционное заболевание — рожистое воспаление ноги. Причиной возникновения болезни стала неудобная обувь.

Обложка ©

TACC / Антон Вергун

Полина Никифорова
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