Мозг подмосковного подростка полгода втайне опухал и в итоге лишил его речи

Врачи МОЦОМД (Московский областной центр охраны материнства и детства) удалили часть черепа 16-летнему парню, чтобы он смог снова говорить. Подросток лишился речи из-за гнойного воспаления мозга. Заболевание протекало у молодого человека в течение полугода, однако не давало о себе знать, рассказали Life.ru в региональном Минздраве.

Диагностика с нейровизуализацией показала, что у пациента гнойное воспаление оболочек головного мозга. Это острое состояние развилось как осложнение лор-заболевания, которое протекало без видимых симптомов. Сначала у пациента возникли нарушения речи, затем они переросли в её полное отсутствие.

«Мы экстренно провели операцию, в ходе которой выполнили резекционную трепанацию черепа и дренировали очаг воспаления. Обе процедуры довольно серьёзные и требуют высокой квалификации докторов, но они необходимы для спасения жизни», — отметила врач-нейрохирург Ольга Докучаева.

Медик добавила, что операция прошла успешно и практически сразу после неё к пациенту начала возвращаться речь.

Сейчас молодой человек занимается восстановлением способности внятно говорить — посещает логопеда и других специалистов. Врачи отмечают хорошую динамику улучшения речи. Также он проходит амбулаторное долечивание.