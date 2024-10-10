В Госдуме помогут ветеранам СВО, которые хотят работать в сельском хозяйстве

Ветераны спецоперации (СВО) смогут освоить новые профессии в агропромышленном комплексе (АПК). Тему переобучения военнослужащих на прошедшем накануне форуме на тему «Законодательное обеспечение занятости молодёжи в агропромышленном комплексе» подняла депутат Госдумы от «Единой России» Юлия Оглоблина, стало известно Life.ru. По её словам, многие вернувшиеся с фронта защитники хотят работать в аграрном секторе, однако сталкиваются с серьёзной проблемой.

«Сейчас активно работаем по теме переподготовки ветеранов СВО для возможного трудоустройства в агропромышленный комплекс в рамках проекта «Земля добра». Ребятам интересна профессия тракториста-машиниста, так как механизаторы в современном сельхозпроизводстве одна из наиболее высоко оплачиваемых специальностей», — отметила парламентарий.

В то же время Оглоблина обратила внимание на то, что в новых регионах получить удостоверение тракториста-машиниста сейчас невозможно. Дело в том, что обучать вождению сельскохозяйственной техники там нельзя, поскольку трактородромы не соответствуют требованиям гостехнадзора, которые вступили в силу в 2024 году. Решением этого вопроса, как подчеркнула депутат, уже занимается Минсельхоз.